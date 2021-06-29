Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 20:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afyonkarahisar'da ahır çöktü: 150 hayvan göçük altında kaldı
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ahır inşaatının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı. Bölgeye giden AFAD ekiplerinin koyun ve kuzuları kurtarma çalışması sürüyor.
Olay, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi, Sağırlı köyünde ahır inşaatı çalışması sırasında inşaat bir anda çöktü.
İnşaatta çalışan 3 işçi hafif yaralanırken 150 küçükbaş hayvan göçük altında kadı.
Göçük sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri koyun ve kuzuları kurtarma çalışması başlattı.
Göçük altından kurtarılan kuzuların anneleri ile buluşma anı duygusal anlar yaşatırken, göçük altında nefessiz kalan kuzulara ise AFAD ekipleri elleriyle su içirdi.
Etiketler: Koyun
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