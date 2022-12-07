D-100 kara yolu Esenyalı Köprüsü mevkiinde, Kadıköy istikametinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, iki otomobille çarpıştı. Bu otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı seyredenler ikinci bir kazaya sebep oldu

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Anakara istikametinde seyreden sürücüler, kazayı izlemeye çalışırken, 4 otomobilin karıştığı ikinci bir zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin müdahalesinin ardından her iki yönde kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis ekipleri, ilk kazada olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.