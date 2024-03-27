Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 27.03.2024 20:05

Pendik'te muhtar adayının çakarlı konvoyuna ceza

Pendik'te muhtar adayı, çakarlı araçlarla konvoy yaparak vatandaşlardan oy istedi. Pendik Kaymakamlığı konvoydaki usulsüz çakarlı araçlara işlem yapıldığını açıkladı. Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınan iki sürücüye toplam 25 bin 756 lira ceza yazıldı.

Pendik'te muhtar adayının çakarlı konvoyuna ceza
[Fotograf: DHA]

Velibaba Mahallesi muhtarı ve aynı zamanda muhtar adayı olan Şükrü Aydemir, çakarlı araçlarla konvoy yaparak cadde ve sokaklarda dolaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Pendik Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde, hali hazırda Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü Aydemir'in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaptığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda; görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

İki sürücüye 25 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri'nce başlatılan incelemede, sürücülerin F.T. ve S.T. olduğu belirlendi.

İki sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada; araçların tahsis şerhinin bulunmadığı anlaşılırken, F.T. ve S.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun izinsiz çakar/siren tertibatı kullanmak maddesi ihlalinden 12 bin 878 lira, ayrıca araç sahibine de aynı madde uyarınca 12 bin 878 lira olmak üzere toplamda 25 bin 756 lira cezai işlem uygulandı.

Araçlardaki siren tertibatı söktürülerek, TCK'nın trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek maddesi gereğince sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Karşı şeride geçerek 6 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:15
Bakan Özhaseki'den belediyelere kentsel dönüşüm çağrısı: Kapı sonuna kadar açık
21:09
Bakan Ersoy: Turizmi 12 aya ve 81 ile yayacağız
21:06
Hollanda'da ırkçı PEGIDA lideri, Kur'an-ı Kerim'e hakaretten gözaltına alındı
21:01
İstanbul'da park halindeki 3 araç yandı
20:59
Kosova'nın Avrupa Konseyine tam üye olmasını tavsiye eden rapor onaylandı
20:58
İrlanda, UAD'de İsrail aleyhindeki soykırım davasında müdahil olacak
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyze arasında samimi sohbet
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyze arasında samimi sohbet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ