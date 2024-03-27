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Türkiye
AA 27.03.2024 18:16

Karşı şeride geçerek 6 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçerek çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

Karşı şeride geçerek 6 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı

Dörtyol-Payas kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasının ardından Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü Şükrü K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Şükrü K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dörtyol-Payas kara yolunda dün Şükrü K. idaresindeki tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki ve kayınvalidesi Döndü Kara hayatını kaybetmişti. Kazada, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez yaralanmıştı.

Karşı şeride geçen tır 6 kişinin ölümüne neden oldu
Karşı şeride geçen tır 6 kişinin ölümüne neden oldu

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Hatay Trafik Kazası
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