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Türkiye
AA 27.03.2024 18:08

Minibüs, tünelde çalışan işçilerin bulunduğu platforma çarptı: 8 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde minibüs, tünelde çalışan işçilerin bulunduğu platforma çarptı. Yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Minibüs, tünelde çalışan işçilerin bulunduğu platforma çarptı: 8 yaralı

Yusufeli-İspir kara yolunun 5. kilometresi Çeltikdüzü köyü mevkiindeki Süpürgen Tüneli'nde ışıklandırma çalışması yapan işçilerin bulunduğu platforma, Halis Keleş yönetimindeki minibüs çarptı.

Kazada, sürücü ve beraberindeki Mehmet Yarar, Gül ve Mürsel Keleş ile işçilerden Kürşat Ağır, Aykut Cesur, Kadir Özkal ve Olgun Gürel yaralandı.

Ambulanslarla Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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Artvin Trafik Kazası
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