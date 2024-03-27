Minibüs, tünelde çalışan işçilerin bulunduğu platforma çarptı: 8 yaralı

Yusufeli-İspir kara yolunun 5. kilometresi Çeltikdüzü köyü mevkiindeki Süpürgen Tüneli'nde ışıklandırma çalışması yapan işçilerin bulunduğu platforma, Halis Keleş yönetimindeki minibüs çarptı.

Kazada, sürücü ve beraberindeki Mehmet Yarar, Gül ve Mürsel Keleş ile işçilerden Kürşat Ağır, Aykut Cesur, Kadir Özkal ve Olgun Gürel yaralandı.

Ambulanslarla Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.