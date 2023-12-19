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Türkiye
AA 19.12.2023 12:01

Pendik'te drift yapan sürücüye 22 bin lira ceza

İstanbul Pendik'te, otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye toplam 22 bin 885 lira para cezası kesildi.

Pendik'te drift yapan sürücüye 22 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.

İncelemede, 19 Ağustos'ta Pendik'te çekilen görüntülerdeki aracın sürücüsünün E.Ş. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 22 bin 885 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

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İstanbul Trafik Drift
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