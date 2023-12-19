Pendik'te drift yapan sürücüye 22 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.
İncelemede, 19 Ağustos'ta Pendik'te çekilen görüntülerdeki aracın sürücüsünün E.Ş. olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 22 bin 885 lira idari para cezası kesildi.
Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.