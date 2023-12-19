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Türkiye
AA 19.12.2023 11:47

İstanbul'un yat kapasitesi yeni marina projesiyle artacak

İstanbul'da çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlayan "Pearl Of İstanbul Güzelce Marina Projesi"nin 4 yılda bitirilerek 472 yat kapasitesiyle Türkiye turizmine katkıda bulunması hedefleniyor. 5 çıpalı yapılması öngörülen projenin toplam bedeli 963 milyon lira olarak hesaplandı.

İstanbul'un yat kapasitesi yeni marina projesiyle artacak

Türkiye yat turizminden daha fazla pay almak için yatırımlarına hız veriyor.

Bodrum, Antalya, Marmaris, İzmir, Kuşadası, Çeşme ve Fethiye gibi Ege ve Akdeniz sahilleri yat turizminde ilgi odağı olurken İstanbul için de yeni projeler uygulamaya alınıyor.

Burada yapılması planlanan "Pearl Of İstanbul Güzelce Marina Projesi"nde ÇED süreci başladı.

ÇED başvuru dosyasındaki bilgiye göre, proje İstanbul'un Kumburgaz bölgesi Yenimahalle sınırları içinde 5 çıpalı olarak yapılacak. Limanın kapasitesi, 430'u denizde, 42'si kara kısmında olmak üzere toplam 472 yat olacak.

Proje kapsamında yat limanıyla birlikte rezidans, oteller, villalar, ticaret alanı, otopark ve sosyal tesis, kafeterya, yüzme havuzu, teras gibi diğer yapılar da yer alacak.

4 yılda tamamlanması planlanıyor

Projenin inşaatının 4 yılda tamamlanması öngörülüyor. Yat limanının işletmeye geçmesiyle ekonomik ömrünün 25 yıl olacağı tahmin ediliyor. Bu süre içinde marina sahasında yapılacak tadilat, bakım ve onarım çalışmalarıyla ekonomik ömrü uzatılabilecek. Projenin inşaat aşamasında 200 personel, işletme kısmında 150 personel çalışacak.

Dolgu çalışmaları, kıyı yapıları, üstyapılar, saha düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, sosyal alanlar, makine-ekipman temini ve kurulumu, projelendirme gibi maliyetler dikkate alındığında, proje bedeli 963 milyon lira olarak belirlendi. Marinanın, işletmenin 3-4'üncü yıllarında yüzde 90 kapasiteye ulaşacağı öngörülüyor.

Projeye ilişkin görüş ve önerileri almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı için toplantı yapılacak.

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İstanbul Turizm Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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