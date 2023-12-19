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Türkiye
AA 19.12.2023 11:41

Soğuk hava Kars Barajı'nı dondurdu

Dondurucu soğukların etkisiyle Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Soğuk hava Kars Barajı'nı dondurdu
[Fotograf: AA]

Kentte etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava hüküm sürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, sulak alanlar ve göletler donmaya başladı.

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerin kısa sürede sulu tarıma geçmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle yapılan Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.

Soğuk hava Kars Barajı'nı dondurdu

Boğazköy köyü mevkisi buzla kaplanan baraj gölü dron ile görüntülendi.

Kent sakinlerinden Adem Alp, soğuk havanın etkisini göstermeye başladığını belirterek "Bu yıl kar geç geldi, soğuk hava da etkili olmaya başladı. Kars Barajı da kısmen dondu." ifadesini kullandı.

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