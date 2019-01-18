Sarıgül Mahallesi'nde tek katlı metruk evin penceresindeki demir parmaklığa sıkışan köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu mahalle muhtarı Ramazan Kahraman'a bildirdi.
Kahraman'ın durumu Doğubayazıt Belediyesine haber vermesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sahipsiz olduğu ve pencerenin demir parmaklıkları arasından geçmeye çalışırken sıkıştığı anlaşılan köpek, itfaiye görevlilerince hidrolik makas yardımıyla kurtarıldı.
Muhtar Kahraman, köpeği gören vatandaşların kendisini araması üzerine durumu Belediyeye bildirdiğini söyledi.
Kahraman, "Sağolsun belediyemiz de hemen itfaiye müdürlüğünü harekete geçirdi. Ekipler, hidrolik makas yardımıyla pencerenin parmaklıklarını genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı." diye konuştu.
Kaynak: AA