Orda'da yoğun kar yağışı ve kış şartlarının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verme kararı alındı.

Kabadüz ve Mesudiye ilçelerindeki tüm okullarda okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta da iki ilçede eğitime ara verildi.

Aşırı fırtına ve tipi nedeniyle Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde okulların son gününde eğitim yapılmayacak.

4 ilçede eğitim gören öğrencilerin karneleri daha sonra verilecek.

Ayrıca Nevşehi̇r il genelinde de aşırı buzlanmadan dolayı, köy okulları ile il ve ilçe merkezlerine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler izinli sayılacak.

Kaynak: TRT Haber