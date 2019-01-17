İş adamı Hasan Güleşçi'nin farklı ülkelerden temin ettiği deniz kabuklarından oluşan koleksiyon, Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlandı. Deniz kabukları, müzede "Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu" adıyla sergilenmeye başlandı.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli paleontolog Serdar Mayda ve ekibi, 46 deniz kabuğu fosili üzerinde araştırma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda 46 deniz kabuğundan bir tanesinin 460 milyon yıllık olduğu belirlendi.

Müze Müdürü Selen Cambazoğlu, müze koleksiyonunda 6 bine yakın deniz kabuğu olduğunu söyledi.

Koleksiyondaki deniz kabuklarının dünyanın çeşitli yerlerinden toplandığını belirten Cambazoğlu, dünyadaki en büyük deniz kabuğu koleksiyonlarından birisine sahip olduklarını ve fosilleri tarihlendirdiklerini dile getirdi.

"Florida'dan gelen bir fosil"

Ege Üniversitesi bünyesindeki Tabiat Tarihi Müzesi'nden uzmanların müzeye bağışlanan fosillerle ilgili araştırma yaptığını belirten Selen Cambazoğlu, "460 milyon yıl öncesi ve 1 milyon yıl öncesi arasında tarihlenen deniz kabuklarının fosillerinin müzemizde olduğu anlaşıldı. En eski tarihlenen deniz kabuğu, 460 milyon yıl öncesine tarihleniyor. Florida'dan gelen bir fosil. Deniz kabuğu fosili 'Crytiidae' sınıfına ait." diye konuştu.

Cambazoğlu, yaklaşık 5 ay önce söz konusu çalışma için müracaat ettiklerini, müzedeki koleksiyonda 168 deniz kabuğu ailesinden örneklerin olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA