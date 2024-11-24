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Türkiye
AA 24.11.2024 18:31

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağara teröristlerden temizlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, çok sayıda bölümü bulunan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağara teröristlerden temizlendi

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde arama-tarama görevine ara vermeden devam ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam, askeri ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi."

Paylaşımda, teröristlerden temizlenen mağaranın görüntülerine de yer verildi.

 

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