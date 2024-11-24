Ulaşıma kar engeli

Yoğun tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları araç geçişlerine kapatıldı.

Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ekipleri, bölgeden araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmetli geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Erzincan-Sivas kara yolunda bekletilen sürücülerden İzmir'e giden Yasin Yurdakul, "Erzincan'dan geliyoruz. Sivas, Ankara üzeri İzmir'e gideceğiz. Trafik polisleri sağ olsun bize yardımcı oluyorlar. İleride yol kapanmış o yüzden bekliyoruz." dedi.

Sürücülerden İlhan Kürekçi de Çorum'a seyahat ettiklerini ancak kar ile tipi nedeniyle yolun kapandığını ve ulaşımın devam etmesi için ekiplerin çalışmalarının bitmesini beklediklerini söyledi.

gece saatlerinde etkili olan sağanak, özellikle kuzey ilçelerde Afşin, Elbistan, Nurhak, Ekinözü ve Göksun'da yerini kar yağışına bıraktı.

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde de kar ve tip etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşıma kapatıldı. Karayolları ve belediye ekipleri yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Edebiyat Yolu'nda ve Tekir Mahallesi'nde önlem alan bölge trafik ekipleri, otobüs, tır ve araçların geçişine izin vermiyor.

Fırtına nedeniyle ağaç devrildi

Onikişubat ilçesinde Süleymanşah Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç yola devrildi.

Ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş Valiliği, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Göksun-Kayseri arası (Püren Geçidi) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar trafiğe kapalı durumda. İlimiz genelinde kar yağışı, şiddetli sağanak ve fırtına etkili olmaktadır. Güvenli ulaşımı sağlamak için görevli tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Sürücülerimizin uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Lütfen zorunlu olmadıkça yola çıkmayalım." ifadelerine yer verdi.

Malatya-Kayseri kara yolu

Malatya-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kara yolunun Darende-Gürün arasındaki kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya-Kayseri arasındaki yolda yoğun kar yağışı ve sis olduğunu belirterek, "Karla mücadele devam etmektedir. Darende-Gürün arasında yol trafiğe kapanmıştır. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

Kayseri-Sivas arasında ulaşımı sağlayan Gürün ve Şarkışla ilçelerinde yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Trafik ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı bölgede yolu ulaşıma kapattı.

Öte yandan, Şarkışla ve çevresinde kapanan bazı köy yollarını açma çalışmaları da sürüyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ulaşıma kapatıldı

Karayolları ekiplerinin, dünden bu yana yağışın etkili olduğu Bolu Dağı'ndan geçen kara yolundaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri, geçidin rampa kısımlarında meydana gelen kazalar ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Bolu yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine yönlendiriliyor.

Kara yolunun Bolu Dağı Ankara yönü ise Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden itibaren dubalarla çevrildi.

Ekiplerin yoldaki çalışmalarını tamamlamasının ardından geçişlere tekrar izin verilecek.