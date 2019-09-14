Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatında, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 milimetrelik havan mermisi ve 3 kilogramlık bidon içerisinde tespit edilen EYP'nin imha edildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi.

Pençe-3 Harekâtı’nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 mm’lik havan mermisi ve 3 kg’lık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi. pic.twitter.com/0AcbjgUJyk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Eylül 2019

Kaynak: TRT Haber