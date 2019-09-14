İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan 9 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm çatıya sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla çatıya uzanarak yangına müdahale etti. O esnada bina içerisinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle Halaskargazi Caddesinin bir kısmı araç trafiğine kapatıldı.

Cadde dumanlar nedeniyle adeta kayboldu

Yangın nedeniyle çıkan dumanlar caddeyi tamamen kapladı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını vatandaşlar meraklı bakışlarla izlerken, bazı vatandaşların o anları cep telefonu ile kaydettiği görüldü.

Yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmazken, itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA