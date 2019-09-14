Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 4 şüphelinin 800 yıllık olduğunu iddia ettikleri tarihi kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde 12 Eylül'de düzenlenen operasyonda şüpheliler, dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Açıklamada, "Ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yaprak ve 30 sayfadan oluşan İncil ile deri üzerine işlenmiş İbranice ferman ele geçirildi. Tarihi kitaplar muhafaza edilerek, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı" denildi.

Kaynak: AA