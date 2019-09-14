Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yargının iş yükünü azaltan, uyuşmazlıklara mahkemelere gitmeden çözüm sunan arabuluculukta yapılan çalışmalarla yüzde 70 başarı yakalandı.

Türkiye'nin bu alanda attığı adımlar ve elde edilen başarı uluslararası alanda da dikkati çekti. Bazı ülkeler, arabuluculuk uygulamasını hayata geçirmek, güçlendirmek için Adalet Bakanlığına iş birliği teklifinde bulundu.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, adli iş birliği çerçevesinde talep eden ülkelere uzman ve arabulucu göndererek eğitim verme kararı aldı.

İlk olarak Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu başkanlığındaki heyet, talep üzerine Pakistan'a gitti. Burada 5 günde aralarında hakim, savcı, avukat ve arabulucuların bulunduğu 450 kişiye eğitim verildi.

Eski Başbakan da eğitim aldı

Adalet Bakanlığının ikinci durağı ise Gine oldu. Bu ülkedeki eğitimler ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Arabulucu avukat Dursun Yassıkaya ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Proje Geliştirme Koordinatörü Dr. Onur Yüksel'in de yer aldığı heyet, Gine Arabuluculuk Kurumu çalışanlarına eğitim verdi. Eğitimlere katılan 42 kişi katılım belgesi aldı. Eğitim alanlar arasında eski Gine Başbakanı Mohammed Said Fofana da bulundu.

"Türkiye oluşturduğu modeli ihraç etmeye hazır"

Arabulucu avukat Dursun Yassıkaya, arabuluculuğa ilişkin yapılabilecek çok sayıda proje olduğunu belirtti.

Eğitimlerin verimli geçtiğini ifade eden Yassıkaya, "Günümüzde uyuşmazlıkların çözümü için klasik yargıya alternatif olabilecek çözüm yöntemleri arayışına, dünya genelinde rastlıyoruz. Uzun süren yargılama, masraflar, yargılama sonrası doğan yeni husumetler bu arayışın temel sebeplerini oluşturuyor. Türkiye de aynı gerekçelerle arabuluculuk yöntemine geçti ve şimdi oluşturduğu arabuluculuk modelini ihraç etmeye hazır." ifadesini kullandı.

Onur Yüksel de Türk arabuluculuk modelinin ilgi gördüğünü, eğitimlerin devam etmesi yönünde beklentilerin oluştuğunu dile getirdi.

Adalet Bakanlığının arabuluculuk konusuna önem verdiğine işaret eden Yüksel, TİKA iş birliği ile Gine Arabuluculuk Kurumundan gönderilecek bir heyetin de eğitim alması için Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

Kaynak: AA