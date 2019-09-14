Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Çankırı Çerkeş'te 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmadı. Detayları @trthaber muhabiri Volkan Yeşilyurt aktardı.https://t.co/OQA8llVZcg pic.twitter.com/ruvX2MEJPL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2019

4,7 büyüklüğünde gerçekleşen ilk deprem 09.00'da, 7.33 kilometre derinlikte, ikinci deprem ise 09.03'te, 9.94 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Ankara, Kırıkkale, Karabük ve Yozgat'ta da hissedildi.

Çerkeş sallanmaya devam ediyor

İlçede büyüklükleri, 1,9 ile 3,1 arasında değişen artçı sarsıntılar gün içinde devam ederken, son olarak 14.46’da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor"

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çerkeş'in Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olduğunu, ilçe merkezli sarsıntı gerçekleştiğini belirtti.

Aktaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sarsıntının boyutunun insana zarar verecek büyüklükte olmadığını dile getiren Aktaş, "Türkiye şartlarında 6 büyüklüğündekilerin altındakilerin tehlike uyandıracak bir sarsıntı olmadığını düşünüyoruz. Bunlar uzmanlarımızın görüşleri ama binalarımızın birçoğu deprem yönetmeliğinden önce yapıldığından köylerimizdeki derme çatma yapılar zarar görebiliyor. Köylerimizde zarar gören binalarımız oldu ama önemli bir hasar söz konusu değil. Halkımızdan da herhangi bir şekilde panik olmamalarını, günlük hayatlarına devam etmelerini rica ediyorum."

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kentte art arda meydana gelen 2 depremle ilgili son gelişmeleri aktardı.https://t.co/OQA8llVZcg pic.twitter.com/L7gbwNpMKn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2019

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da "Şiddetli hissettik fakat Çerkeş ve köylerinde şu anda elimize ulaşan bir yıkım yok. İnşallah bundan sonra böyle kötü bir an yaşamayız." dedi.

Çerkeş'te 1944 yılında da büyük bir deprem olduğuna, halkın bu yüzden tedirgin olduğuna işaret eden Sopacı, daha kötü olaylar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Çerkeş Kaymakamı Zikri Şahin de, ilçeye bağlı Hacılar ve Karamustafa köylerinde, 8 bina ve bir camide küçük hasarlar meydana geldiğini, bir metruk binanın da yıkıldığını ifade etti.

Çerkeş'te üçüncü deprem

Çerkeş'te saat 13.39'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem 7.06 kilometre derinlikte gerçekleşti. Korkan vatandaşlar yeniden sokaklara çıktı.

Kaynak: TRT Haber, AA