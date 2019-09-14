Doğu Anadolu'da sağanak görülecek, sıcaklıklar düşecek14 Eylül 2019 Cumartesi 11:26 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:27
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş görülecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum ilinin kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sıcaklıkların düştüğü bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 29 Tunceli’de 27, Iğdır’da 26, Ardahan'da 21, Erzurum'da 23, Kars'ta 20, Ağrı’da 24 derece.
Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle’de eksi 1,3 en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemaliye’de 32, 3 derece oldu.
Kaynak: İHA