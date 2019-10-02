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Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi02 Ekim 2019 Çarşamba 09:03 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:10
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
illi Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/CSYXbsIuJT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2019
Düzenlenen harekatta, PKK'lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
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