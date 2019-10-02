Türkiye
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi02 Ekim 2019 Çarşamba 08:59 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:13
Uşak'ta yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri 463 gram esrar, 131 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre Çınarcık Köyü yakınlarındaki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, yolculardan B.K'ya ait eşyalar arasında 463 gram esrar, 131 uyuşturucu hap ele geçirdi.
B.K. gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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