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TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak02 Ekim 2019 Çarşamba 04:31 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 04:37
Türkiye İstatistik Kurumu, 20 uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvurularını 16 Ekim'e kadar şahsen ya da postayla yapabilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu, yetiştirilmek üzere 20 uzman yardımcısı alıyor.
İktisat, Ekonometri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Harita Mühendisliği bölümü mezunları başvurabilecek.
Adayların 2018 veya 2019'da yapılan KPSS'nin alanlarına göre çeşitli puan türlerinden 80 puanı aşmış olmaları gerekiyor.
Ayrıca TÜİK, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinin birinden Yabancı Dil Sınavından 70 ve üzeri puan almak şartı da uyguluyor.
Başvurular 16 Ekim çarşamba günü mesai bitine kadar elden ya da posta yoluyla yapılacak.
Kaynak: TRT Haber
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