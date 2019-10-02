Türkiye İstatistik Kurumu, yetiştirilmek üzere 20 uzman yardımcısı alıyor.

İktisat, Ekonometri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Harita Mühendisliği bölümü mezunları başvurabilecek.

Adayların 2018 veya 2019'da yapılan KPSS'nin alanlarına göre çeşitli puan türlerinden 80 puanı aşmış olmaları gerekiyor.

Ayrıca TÜİK, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinin birinden Yabancı Dil Sınavından 70 ve üzeri puan almak şartı da uyguluyor.

Başvurular 16 Ekim çarşamba günü mesai bitine kadar elden ya da posta yoluyla yapılacak.

Kaynak: TRT Haber