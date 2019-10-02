Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Özalp - Van kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 34 plakalı otomobilde arama yapıldı.

Narkotik köpeği “Kara”nın da kullanıldığı detaylı aramada, aracın bagajında bulunan dört adet sırt çantası içerisinde 108 paket halinde toplam 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi.

İki şüphelinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan işlemleri devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

