AA 11.11.2025 10:02

Pazarkule Sınır Kapısı'nda 19 kilo 692 gram uyuşturucu ele geçirildi

Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin alt kısmı ve LPG tankına gizlenmiş 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda 19 kilo 692 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobil, risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen otomobilde Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan aramada otomobilin alt bölümü ve LPG tankına gizlenmiş 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Narkotik
