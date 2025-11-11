Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlundan 9 gündür haber alınamıyor

2 Kasım'da Bozkurt'taki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'dan bir daha haber alınamadı.

Bozkurt ilçe merkezi ve kırsalında anne ve oğlunu arama çalışmaları 9'uncu gününde de devam ediyor.

AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri, seferber olmuş durumda. Ekipler, anne ve oğlunun en son görüldükleri yollar ile Köseali Köyü çevresinde çalışmalarına ağırlık verdi.

115 ekip, 22 köyde gidilme ihtimali olan yerleri taradı. Dere yatakları, ormanlık ve sazlık alanlar kontrol edildi. Metruk binalar, ahırlar tek tek arandı.

Eğitimli köpeklerin ve dronların da kullanıldığı arama çalışmalarında henüz anne ve oğlundan bir ize rastlanmadı.