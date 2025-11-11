Puslu 14ºC Ankara
TRT Haber 11.11.2025 09:49

Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlundan 9 gündür haber alınamıyor

Kastamonu'da 9 gün önce kaybolan anne ve oğlunu bulmak için çalışmalar sürüyor. Çok sayıda ekibin katıldığı arama çalışmalarında dron ve eğitimli köpekler de kullanılıyor.

Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlundan 9 gündür haber alınamıyor
[Fotograf: AA]

2 Kasım'da Bozkurt'taki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'dan bir daha haber alınamadı.

Bozkurt ilçe merkezi ve kırsalında anne ve oğlunu arama çalışmaları 9'uncu gününde de devam ediyor.

AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri, seferber olmuş durumda. Ekipler, anne ve oğlunun en son görüldükleri yollar ile Köseali Köyü çevresinde çalışmalarına ağırlık verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

115 ekip, 22 köyde gidilme ihtimali olan yerleri taradı. Dere yatakları, ormanlık ve sazlık alanlar kontrol edildi. Metruk binalar, ahırlar tek tek arandı.

Eğitimli köpeklerin ve dronların da kullanıldığı arama çalışmalarında henüz anne ve oğlundan bir ize rastlanmadı. 

Kastamonu AFAD
