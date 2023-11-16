Pazar yerine bırakılan otomobil lahana tezgahı oldu

Olay, dün Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Her hafta çarşamba günleri tezgah açan esnaf, sabah saatlerinde pazar kurulan caddeye geldiğinde, alana 2 otomobilin park edildiğini gördü. Esnaf, araçların pazar alanından kaldırılması için Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Yapılan tüm aramalara rağmen araçların sahiplerine ulaşılamadı. Bir süre bekleyen esnaf, araçların etrafında tezgah açtı. Bir süre sonra hafif ticari aracın sahibine ulaşıldı.

Araç, sahibi tarafından pazar yerinden çıkarıldı. Ancak araçların etrafına açılan tezgahlar yolu kapattığı için çaresiz kalan esnaf, yolun açılabilmesi için bez serdikleri otomobili lahana tezgahına çevirdi.

"Unuttum…"

Bir süre sonra kiralık olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü İbrahim Onur pazar yerine geldi.

Gördüğü manzara karşısında şaşıran Onur, "Geç geldim biraz, unuttum" dedi. Pazar esnafının yardımıyla lahanaları aracın üstünden kaldıran Onur, otomobili pazar yerinden çıkardı.