İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı. Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından pazarcılar sabah saatlerinde tezgahlarını açarak satışa başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ da halk pazarları koronavirüs tedbirleri alınarak açıldı.

Pazara gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor, HES kodları sorgulanıyor

Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurmak için ter döktü.

Esnaflar tedbirler kapsamında tezgahlarını 3 metre arayla açtı. Zabıta ekipleri de pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçerek, HES kodu sorgulamalarını yapıyor.

Kırklareli Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Resul Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, tam kapanma sürecinde pazar yerlerinin kısmi olarak açılmasının sebze ve meyve satışı yapan esnafa katkı sağladığını söyledi.

Pazar yerlerinde tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Yıldırım, vatandaşların da tezgahlarda ürünlere elle dokunmamalarını ve kurallara en üst düzeyde uymalarını istedi.

Pazarcı Mert Tunca ise kararı çok olumlu karşıladıklarını, kurallara uyarak satış yapacaklarını ifade etti.

Vatandaşa taze ürün ulaştırılmasında halk pazarlarının önemli olduğunu vurgulayan Tunca, halk pazarlarının açılması ile ellerinde ürün kalmayacağını kaydetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de Yavuz, Hürriyet ve Kumbağ mahallerinde semt pazarları açıldı. Maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek pazarlara gelen vatandaşlar, alışverişlerini yapmaya başladı. Zabıta ve polis ekipleri pazarlardaki farklı noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Edirne'de ise 4 noktada semt pazarı kuruldu. Polis ve zabıta ekipleri pazarların çevresinde önlem alarak denetimlerde bulundu. Vatandaşlar COVID-19 tedbirlerine uyarak alışveriş yapmaya başladı.