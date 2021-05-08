Tam kapanma döneminde bugün ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

Her ürün satılamayacak

Pazar yerlerinde temizlik, giyim, züccaciye ve oyuncak gibi ürünler satılamayacak

Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda özellikle köylülerin ürünleri olmak üzere sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Pazar yerlerine kontrolsüz giriş çıkışlar engellenecek

Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek.

Tezgahlar arası en az 3 metre olacak

Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere, sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.

Pazarcılar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen "Mesleki Faaliyet Belgesi" ile "Ticari Araç Görevlendirme Belgesi"ni ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İstanbul'da hangi pazarlar kurulacak?

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'ndan alınan bilgiye göre bugün açık olacak pazarlar şöyle:

Arnavutköy

Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı

Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı

Haraççı Pazartesi Pazarı

Arnavutköy Salı Pazarı

Taşoluk Salı Pazarı

İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı

Bolluca Çarşamba Pazarı

Hadımköy Çarşamba Pazarı

Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı

Taşoluk Toki Perşembe Pazarı

Arnavutköy Perşembe Pazarı

Haraççı Cuma Pazarı

Boğazköy Cuma Pazarı

Bolluca Cumartesi Pazarı

Durusu Cumartesi Pazarı

Hadımköy Cumartesi Pazarı

Deliklikaya Cumartesi Pazarı

Arnavutköy Cumartesi Pazarı

Boğazköy Pazar Pazarı

Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı

Arnavutköy Pazar Pazarı

Ataşehir

Yenişehir Cumartesi Pazarı

Örnek Pazar Pazarı

Küçükbakkalköy Pazar Pazarı

Avcılar

Firüzköy Pazartesi Pazarı

Üniversite Salı Pazarı

Merkez Çarşamba Pazarı

Gümüşpala Perşembe Pazarı

Yeşilkent Perşembe Pazarı

Tahtakale Perşembe Pazarı

M.K.Paşa Cuma Pazarı

Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı

Cihangir (İgs) Cumartesi Pazarı

Firüzköy Cumartesi Pazarı

Denizköşkler (Şükrü Bey) Pazar Pazarı

Yeşilkent Pazar Pazarı

Bahçelievler

Kocasinan (Üçevler) Çarşamba Pazarı

Kocasinan Cuma Pazarı

Yenibosna Cumartesi Pazarı

Zafer Mahallesi Pazar Pazarı

Şirinevler Pazar Pazarı

Bağcılar

Fevziçakmak Çarşamba Pazarı

Çınar Mahallesi Perşembe Pazarı

Demirkapı Cuma Pazarı

Yıldıztepe Cuma Pazarı

Evren Cumartesi Pazarı

Yüzyıl Cumartesi Pazarı

Göztepe Cumartesi Pazarı

Barbaros Cumartesi Pazarı

Yavuzselim Cumartesi Pazarı

Güneşli Pazar Pazarı

Bakırköy

Osmaniye Salı Pazarı

Yeşilköy Çarşamba Pazarı

Yenimahalle Perşembe Pazarı

Çırpıcı Cumartesi Pazarı

Şenlikköy Pazar Pazarı

Başakşehir

Kayaşehir Pazartesi Pazarı

Güvercintepe Pazartesi Pazarı

Bahçeşehir (Pazartürk) Salı Pazarı

Şahintepe Salı Pazarı

Güvercintepe Çarşamba Pazarı

Başakşehir Perşembe Pazarı

Ziya Gökalp Cuma Pazarı

Kayaşehir Cuma Pazarı

Merkez Cumartesi Pazarı

Bahçeşehir Cumartesi Pazarı

Bayrampaşa

Bereç - Cicoz Yolu Pazartesi Pazarı

Kocatepe Mega Center Çarşamba Pazarı

Altıntepsi Perşembe Pazarı

Yıldırım Cuma Pazarı

Kocatepe Mega Center Cumartesi Pazarı

Beşiktaş

Arnavutköy Salı Pazarı

Levent Salı Pazarı

Ortaköy Çarşamba Pazarı

Ulus Perşembe Pazarı

Dikilitaş Perşembe Pazarı

Cumartesi Cumartesi Pazarı

Beykoz

Paşabahçe Pazartesi Pazarı

Paşabahçe Perşembe Pazarı

Kavacık Dörtyol Cuma Pazarı

Çavuşpaşa Pazar Pazarı

Beylikdüzü

İhlas Marmara Salı Pazarı

Beylik Pazar Pazarı

Yakuplu Perşembe Pazarı

Gürpınar Cuma Pazarı

Organik Pazar Cumartesi Pazarı

Yakuplu Pazar Pazar Pazarı

Kavaklı Pazar Pazarı

Beyoğlu

Arabacılar Pazartesi Pazarı

Kulaksız Salı Pazarı

Kalaycıbahçe Çarşamba Pazarı

Piyale Paşa Perşembe Pazarı

Bademlik Perşembe Pazarı

Kasım Paşa Cuma Pazarı

Örnektepe Cumartesi Pazarı

Yenişehir (Dolapdere) Pazar Pazarı

Çıksalın Pazar Pazarı

Büyükçekmece

Tepecik Pazartesi Pazarı

Dizdariye Salı Pazarı

Güzelce Çarşamba Pazarı

Muratçeşme Çarşamba Pazarı

Türkoba Perşembe Pazarı

Tepecik Perşembe Pazarı

Pazaroba (Mimaroba) Cuma Pazarı

Kumburgaz Cuma Pazarı

Büyükçekmece (Fatih Kemerdere) Cumartesi Pazarı

Mimarsinan Cumartesi Pazarı

Çakmaklı Cumartesi Pazarı

Celaliye-Kamiloba Cumartesi Pazarı

Çatalca

Merkez Perşembe Pazarı

Çekmeköy

Ömerli Pazartesi Pazarı

Taşdelen Salı Mehmet Akif Mahallesi Salı Pazarı

Taşdelen Salı Soğukpınar Mahallesi Salı Pazarı

Çekmeköy Kapalı Ulus Cumartesi Pazarı

Esenler

Kazım Karabekir Pazartesi Pazarı

Havaalanı Mahallesi Salı Pazarı

M.Sinan Mahallesi (Fevzi Çakmak) Salı Pazarı

Nine Hatun (Üçyüzlü) Çarşamba Pazarı

Kemer (Fevzi Çakmak) Çarşamba Pazarı

Turgut Reis Mahallesi (Tepe) Perşembe Pazarı

Tuna (Karabayır) Cuma Pazarı

Fatih Mahallesi (Üçyüzlü) Cuma Pazarı

Menderes Mahallesi Cumartesi Pazarı

Namık Kemal Cumartesi Pazarı

Oruç Reis Pazar Pazarı

Havaalanı Pazar Pazarı

Esenyurt

Yenikent Kapalı Çarşamba Pazarı

Yunus Emre Akçaburgaz Kapalı Perşembe Pazarı

İncirtepe Açık Perşembe Pazarı

Talatpaşa Kapalı Cuma Pazarı

Kıraç Açık Cuma Pazarı

Orhangazi Açık Cuma Pazarı

Beygah Kapalı Cumartesi Pazarı

Örnek Açık Cumartesi Pazarı

Mehterçeşme Açık Pazar Pazarı

Eyüp

Yeşilpınar Pazartesi Pazarı

Silahtar Salı Pazarı

Kemerburgaz Salı Pazarı

Topçular Salı Pazarı

Karadolap Çarşamba Pazarı

Rami Perşembe Pazarı

Göktürk Perşembe Pazarı

Esentepe Perşembe Pazarı

Otakçılar Perşembe Pazarı

İslambey Cuma Pazarı

Parseller (Çırçır) Cuma Pazarı

Yeşilpınar Cumartesi Pazarı

Güzeltepe Cumartesi Pazarı

Defterdar Cumartesi Pazarı

Alibeyköy Pazar Pazarı

Akşemsettin Pazar Pazarı

Fatih

Unkapanı Pazartesi Pazarı

Karagümrük Pazartesi Pazarı

Şehremini Salı Pazarı

Kocamustafapaşa Cumartesi Pazarı

Gaziosmanpaşa

Yeni Mahalle (Paşa Mahallesi) Pazartesi Pazarı

500 Evler Salı Pazarı

Karayolları Salı Pazarı

Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı

Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi Perşembe Pazarı

Kazım Karabekir Mahallesi Perşembe Pazarı

Karlıtepe - Yaylabaşı Cuma Pazarı

Küçükköy Cumartesi Pazarı

Karadeniz Mahallesi Pazar Pazarı

Dörtyol Pazar Pazarı

Güngören

Camlıkahve (Mareşal Çakmak) Pazartesi Pazarı

Gençosman Pazartesi Pazarı

Gençosman Salı Pazarı

Haznedar Merkez Perşembe Pazarı

Merkez Cuma Pazarı

Tozkoparan Cumartesi Pazarı

Merter Pazar Pazarı

Güneştepe Pazar Pazarı

Kadıköy

Göztepe Pazartesi Pazarı

Acıbadem Perşembe Pazarı

Erenköy Perşembe Pazarı

Kadıköy Kapalı Cuma Pazarı

Fikirtepe Cuma Pazarı

Sahrayıcedit Cumartesi Pazarı

Kağıthane

Gürsel Pazartesi Pazarı

Çeliktepe Pazartesi Pazarı

Hamidiye Pazartesi Pazarı

Nurtepe Çarşamba Pazarı

Sanayi Mahallesi Perşembe Pazarı

Gazhane Cuma Pazarı

Gültepe Cuma Pazarı

Çağlayan Dere Cumartesi Pazarı

Seyrantepe Pazar Pazarı

Kartal

Hürriyet Salı Pazarı

Soğanlık Yenimahallesi Çarşamba Pazarı

Uğur Mumcu Cumartesi Pazarı

Çavuşoğlu Cumartesi Pazarı

Topselvi Pazar Pazarı

Küçükçekmece

Sögütlüçeşme Pazartesi Pazarı

İnönü Pazartesi Pazarı

Kanarya Mahallesi Pazartesi Pazarı

Bezirganbahçe Pazartesi Pazarı

İkitelli (Atatürk Mahallesi) Salı Pazarı

Yeşilova Salı Pazarı

Tevfikbey Çarşamba Pazarı

Halkalı Çarşamba Pazarı

Yarımburgaz Çarşamba Pazarı

Gültepe (Sultanmurat) Perşembe Pazarı

İkitelli (Atatürk Mahallesi) Perşembe Pazarı

Kanarya Perşembe Pazarı

Çamlıkaltı (Halkalı) Perşembe Pazarı

Fatih Cuma Pazarı

M.Akif Cuma Pazarı

Halkalı Merkez Cumartesi Pazarı

Sultanmurat (Fevzi Çakmak) Cumartesi Pazarı

İnönü Cumartesi Pazarı

Organik Pazar Pazarı

Yeni Mahallesi (Tepeüstü) Pazar Pazarı

Atatürk Pazar Pazar Pazarı

Maltepe

Yüzevler Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı

Gülensu Çarşamba Pazarı

Küçükyalı Perşembe Pazarı

Aydınevler Cumartesi Pazarı

Zümrütevler Cumartesi Pazarı

Esenkent Cumartesi Pazarı

Fındıklı Pazar Pazarı

Pendik

Esenyalı Pazartesi Pazarı

450 Konutlar Pazartesi Pazarı

Pendik Cumartesi Pazarı

Güllü Bağlar Cumartesi Pazarı

Aydos Cumartesi Pazarı

Kavakpınar Pazar Pazarı

Sancaktepe

Veysel Karani Salı Pazarı

Akpınar Salı Pazarı

Yenidoğan Çarşamba Pazarı

Eyüp Sultan Cuma Pazarı

Uysal Cumartesi Pazarı

Sarıyer

Demirciköy Pazartesi Pazarı

Reşitpaşa Salı Pazarı

Kozdere Ptt Evleri Salı Pazarı

Bahçeköy Kemer Salı Pazarı

Zekeriyaköy Salı Pazarı

Sarıyer Merkez Çarşamba Pazarı

Bahçeköy Çarşamba Pazarı

Ayazağa Merkez Çarşamba Pazarı

Ömürtepe Perşembe Pazarı

Koru Perşembe Pazarı

Çayırbaşı Cuma Pazarı

Yeniköy Cuma Pazarı

Kilyos Cuma Pazarı

İstinye Dereiçi Cumartesi Pazarı

Rumeli Hisarüstü Cumartesi Pazarı

Rumeli Kavak Cumartesi Pazarı

Kasapçayırı Cumartesi Pazarı

Fsm Mahallesi Pazar Pazarı

Bağlar Mevkii Pazar Pazarı

Ayazağa Yeşiltepe Pazar Pazarı

Uskumruköy Pazar Pazarı

Kocataş Pazar Pazarı

Silivri

Pazartesi Pazartesi Pazarı

B.Çavuşlu Salı Pazarı

Gümüşyaka Modern Kapalı Çarşamba Pazarı

Ortaköy Çarşamba Pazarı

Değirmenköy Çarşamba Pazarı

Perşembe Perşembe Pazarı

Silivri Merkez (Ali Paşa Caddesi) Cuma Pazarı

Kavaklı Cuma Pazarı

Çanta Cumartesi Pazarı

Selimpaşa Pazar Pazarı

Sultanbeyli

Ahmet Yesevi Mahallesi Pazartesi Pazarı

Necip Fazıl Mahallesi Salı Pazarı

Mehmet Akif Mahallesi Çarşamba Pazarı

Akşemsettin Mahallesi Çarşamba Pazarı

Yavuz Selim Mahallesi Perşembe Pazarı

Hasanpaşa Mahallesi Cuma Pazarı

Battalgazi Mahallesi Cumartesi Pazarı

Mecidiye Mahallesi Pazar Pazarı

Sultangazi

Cebeci Mh. Pazartesi Pazarı

Habipler Mh Pazartesi Pazarı

Gazi Mahallesi Salı Pazarı

Sultançiftliği (Uğur Mumcu) Salı Pazarı

Uğurmumcu Mahallesi Çarşamba Pazarı

Gazi Mahallesi Perşembe Pazarı

Esentepe Mahallesi Perşembe Pazarı

Cebeci Mahallesi Cuma Pazarı

Cumhuriyet Mahallesi Cuma Pazarı

Yayla Mahallesi Cumartesi Pazarı

50.Yıl Mahallesi Cumartesi Pazarı

Malkoçoğlu Mahallesi Cumartesi Pazarı

Gazi Mahallesi Cumartesi Pazarı

İsmetpaşa Mahallesi Pazar Pazarı

Zübeydehanım Pazar Pazarı

Şişli

Feriköy (Lalaşahin) Pazartesi Pazarı

Okmeydanı Salı Pazarı

Cin Deresi Çarşamba Pazarı

Fulya Çarşamba Pazarı

Feriköy Lalaşahin Perşembe Pazarı

Feriköy Lalaşahin Tekstil Cuma Pazarı

Kuştepe Cumartesi Pazarı

Feriköy Lalaşahin Organik Cumartesi Pazarı

Halide Edip Cumartesi Pazarı

Feriköy Lalaşahin Antika Pazar Pazarı

Mecidiyeköy Pazar Pazarı

Tuzla

İstasyon Pazartesi Pazarı

Aydınlı Salı Pazarı

Aydıntepe Çarşamba Pazarı

Yayla Perşembe Pazarı

Şifa Mahallesi Perşembe Pazarı

Evliya Çelebi Cumartesi Pazarı

Konaşlı Pazar Pazarı

Tuzla Merkez Pazar Pazarı

Ümraniye

Hekimbaşı Pazartesi Pazarı

Acısu Pazartesi Pazarı

Çamgaz Pazartesi Pazarı

Esenkent Salı Pazarı

İnkılap Salı Pazarı

Ihlamurkuyu Çarşamba Pazarı

Kemerdere Çarşamba Pazarı

Tatlısu Çarşamba Pazarı

Ademyavuz Perşembe Pazarı

Armağanevler Perşembe Pazarı

Kazım Karabekir Cuma Pazarı

Esenşehir Cuma Pazarı

Çakmak Cuma Pazarı

Ümraniye Merkez Cumartesi Pazarı

Kocatepe Cumartesi Pazarı

Atakent Pazar Pazarı

Dudullu Pazar Pazarı

Üsküdar

Çengelköy Pazartesi Pazarı

Küplüce Salı Pazarı

Bulgurlu Perşembe Pazarı

Yavuztürk Cuma Pazarı

Bahçelievler Cuma Pazarı

Kısıklı Cuma Pazarı

Üsküdar Merkez Cuma Pazarı

Ünalan Cumartesi Pazarı

Kirazlıtepe Cumartesi Pazarı

Zeytinburnu

Gökalp Mahallesi Salı Pazarı

Veliefendi Mahallesi Çarşamba Pazarı

Merkezefendi Mahallesi Cumartesi Pazarı

Sümer Mahallesi Pazar Pazarı

