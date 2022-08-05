Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 10:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Patrona kızdı arkadaşının motosikletini kundakladı: O anlar kamerada
Gaziantep’te patronuyla tartışan bir işçi hırsını arkadaşının motosikletinden çıkardı. Tartışmayı yatıştıran arkadaşının motosikletini ateşe veren işçinin alevlerin arasında kaldığı anlar kameraya yansıdı.
Gaziantep'te konfeksiyon atölyesinde çalışan bir işçi ile patronu arasında sözlü tartışma çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışma arbedeye dönüşürken araya giren başka bir işçi iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.
Tartışmanın sona ermesinin ardından işçi bu defa kendilerini sakinleştiren arkadaşıyla tartışmaya başladı. Öfkeli işçi hıncını arkadaşının park halindeki motosikletinden çıkardı.
Az kalsın kendini yakacaktı
Benzini arkadaşının motosikletine dökerek kundaklayan işçi parlayan alevin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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