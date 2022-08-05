Gaziantep'te konfeksiyon atölyesinde çalışan bir işçi ile patronu arasında sözlü tartışma çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışma arbedeye dönüşürken araya giren başka bir işçi iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.

Tartışmanın sona ermesinin ardından işçi bu defa kendilerini sakinleştiren arkadaşıyla tartışmaya başladı. Öfkeli işçi hıncını arkadaşının park halindeki motosikletinden çıkardı.

Az kalsın kendini yakacaktı

Benzini arkadaşının motosikletine dökerek kundaklayan işçi parlayan alevin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.