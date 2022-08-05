Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobil bahçe duvarına asılı kaldı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bahçe duvarında asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kübra Zehra Ö. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 25 metre merdivenleri inerek devrildi.
Araç, bahçe duvarında asılı kaldı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü, sağlık personelince ambulansta tedavi edildi. Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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