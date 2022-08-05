İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bağcılar'da kargo paketine gizlenen uyuşturucunun yurt dışına gönderilmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Önceki gün akşam saatlerinde kargo firmasına giden polis, narkotik köpeği "Bozo"nun da yardımıyla şüphelenilen pakette inceleme yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilecek pakette ekmek dilimleme makinesine gizlenmiş 75 bin uyuşturucu hap bulundu.

Öte yandan, aynı gün il genelinde yapılan çalışmalarda da 656 gram uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden sağlanan 8 bin 295 lira ele geçirildi.

Çalışmaların tamamında 176 şüphelinin gözaltına alındığı, zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.