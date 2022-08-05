Samsun'dan Fatih Uzun ve Zonguldak'tan Durmuş Akyol, kaçak kazı yapmak için Bozyer köyü Gücük mevkisine geldi.

Kaçak kazı yapan 2 kişi, hilti yardımıyla yaklaşık 12 metre derinliğinde tünel açtı.

Büyük bir kaya parçasıyla karşılaşan iki arkadaş, yanlarında getirdikleri kimyasal maddeyi kullanarak kayayı patlattı. Patlamanın ardından açtıkları tünele giren Uzun, fenalaşarak dışarı çıktı.

Fenalaştığını gördüğü arkadaşına suni teneffüs ve kalp masajı yapan Akyol, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Uzun süre yürüyerek olay yerine ulaşan sağlık personeli, Fatih Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sarp bir arazide bulunan Uzun'un cansız bedeni, incelemelerin ardından Jandarma Genel Komutanlığından gelen helikopterle alındı.

"Tünele girme dedim"

Durmuş Akyol, kimyasal kullanılarak kayanın patlatılmasının ardından arkadaşını tünele girmemesi konusunda uyardığını belirterek, "Tüm uyarılarıma rağmen tünele girdi. Rahatsızlandıktan sonra tünelden çıktı ve düştü. İlk müdahaleyi ben yaptım. Sağlık ekiplerine ben haber verdim" diye konuştu.

Fatih Uzun'un daha önce kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalandığı öğrenildi.