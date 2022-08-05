Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 10:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Adana'da çeşitli noktalarda motosikletle trafik güvenliğini tehlikeye sokanlar, kameralara yansıdı.
Adana'da motosikleti ile kilometrelerce tek teker ilerleyen çocuk tehlikeye aldırış etmedi. Öğretmenler Bulvarı'nda ilerleyen motosikletlinin arkasındaki kişi ise başka motosikleti kucağına yerleştirerek yolculuk etti. İkili, kendilerini görüntüleyenlere gülerek, yola devam etti.
O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, trafiği tehlikeye sokan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana
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