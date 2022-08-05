Adana'da motosikleti ile kilometrelerce tek teker ilerleyen çocuk tehlikeye aldırış etmedi. Öğretmenler Bulvarı'nda ilerleyen motosikletlinin arkasındaki kişi ise başka motosikleti kucağına yerleştirerek yolculuk etti. İkili, kendilerini görüntüleyenlere gülerek, yola devam etti.

O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, trafiği tehlikeye sokan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.