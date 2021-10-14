Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Patlama yaşanan kimya fabrikasının işletme müdürü tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Geçtiğimiz günlerde Bursa'da bir fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Patlamanın ardından gözaltına alınan firmanın işletme müdürü tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın işletme müdürü H.Y. ve iş güvenliği uzmanı E.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden H.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlı E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fabrikada 12 Ekim'de meydana gelen patlamada işçi Özkan Deniz hayatını kaybetmiş, 6 işçi de yaralanmıştı.
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