Edirne'de Tunca Nehri’nin kollarından olan Bayır Deresi'nin suyu kuraklık nedeniyle çekildi.

Su seviyesi azalınca, çöken köprü bent oluşturdu. Dereye atılan atıklar bölgede birikti.

Akıntı kesildiği için derenin yarısı yosunla kaplandı. Kötü koku tüm mahalleyi sardı. Veliler, çocukları için endişeli.

Mahalleli köprünün tamir edip derenin temizlenmesini istiyor.

Haber: Yavuz Demir