Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 19:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Edirne'deki dere çöplüğe döndü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Edirne'de bir ilkokulun yanından geçen dere çöplüğe döndü. Tarım ilacı kutuları, pet şişeler ve araç lastikleri yüzeyi kapladı. Mahalle sakinleri, kirlilik, sinek ve ağır kokudan şikayetçi.
Edirne'de Tunca Nehri’nin kollarından olan Bayır Deresi'nin suyu kuraklık nedeniyle çekildi.
Su seviyesi azalınca, çöken köprü bent oluşturdu. Dereye atılan atıklar bölgede birikti.
Akıntı kesildiği için derenin yarısı yosunla kaplandı. Kötü koku tüm mahalleyi sardı. Veliler, çocukları için endişeli.
Mahalleli köprünün tamir edip derenin temizlenmesini istiyor.
Haber: Yavuz Demir
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