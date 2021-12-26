İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde patenli bir genç, belediye otobüsünün arkasına tutunarak bir süre yoluna devam etti.

Can güvenliğini tehlikeye atan genç, daha sonra arkadaki araçtan korna çalınarak tepki gösterilmesi üzerine otobüsü bırakarak gözden kayboldu.