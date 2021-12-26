Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 20:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Patenle tehlikeli yolculuk
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da, patenli bir genç belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde patenli bir genç, belediye otobüsünün arkasına tutunarak bir süre yoluna devam etti.
Can güvenliğini tehlikeye atan genç, daha sonra arkadaki araçtan korna çalınarak tepki gösterilmesi üzerine otobüsü bırakarak gözden kayboldu.
Etiketler: İstanbul
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