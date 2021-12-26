Fatsa ilçesinde, 19 Aralık'ta alkol aldıktan sonra fenalaşan N.G., Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatsa ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi'nin muhtarı olan N.G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'da, 2 kişinin sahte içki nedeniyle kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.