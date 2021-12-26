Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da sahte içki can aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.
Fatsa ilçesinde, 19 Aralık'ta alkol aldıktan sonra fenalaşan N.G., Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fatsa ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi'nin muhtarı olan N.G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ordu'da, 2 kişinin sahte içki nedeniyle kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: Sahte İçki
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