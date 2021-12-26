Aydın'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kent girişinde takibe aldıkları otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Tina"nın da katılımıyla yapılan aramada 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobildeki A.D., S.D., E.Ç. ve N.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.D., S.D. ve E.Ç. tutuklandı, N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.