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Türkiye
AA 09.04.2024 16:14

Patates deposundaki göçükte hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Patates deposundaki göçükte hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Göçük sonucu yaşamını yitiren Murat Aydoğan ve Murat Değirmenci'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Aydoğan'ın cenazesi, olayın meydana geldiği Çarıklı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılan Niğde Valisi Cahit Çelik, Aydoğan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Murat Değirmencinin cenazesi de Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Civelek köyünde köy mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Değirmenci'nin ailesi ve yakınları, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, olayda yaralanan Alpaslan İpek, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanak ve Ufuk Ergül'ün Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı

Ne olmuştu?

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde dün, patates deposu yapımında meydana gelen göçük sırasında oluşan basınçla dışarı fırlayan Murat Aydoğan ve Murat Değirmenci hayatını kaybetmiş, Alpaslan İpek, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanak ve Ufuk Ergül de yaralanmıştı.

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