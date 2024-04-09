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Türkiye
AA 09.04.2024 15:52

Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır-Eğil kara yolunun 28. kilometresinde Ş.T. idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada, 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri 3 kişinin cenazesini sıkıştıkları otomobilden çıkardı.

Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Diyarbakır Trafik Kazası
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