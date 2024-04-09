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Türkiye
AA 09.04.2024 15:50

Muş'ta heyelan anı kameraya yansıdı

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler yolu açmak için çalışmalarını sürdürürken o anlar kameraya da yansıdı.

Varto ilçesine bağlı Dallıöz grup köy yolu, sabah yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolda biriken toprak yığını ve çamurun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonucu açılan yolda kısa süre sonra yeniden heyelan meydana geldi.

Şans eseri heyelan anında kara yolundan araç geçmemesi muhtemel felaketi önledi.

Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Ekipler, kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Heyelan Muş Yağış
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