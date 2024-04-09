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Türkiye
AA 09.04.2024 15:23

Erzurum kaplıcalarıyla da turistlerin uğrak noktası oluyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum, son yıllarda artan termal potansiyeliyle Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Erzurum kaplıcalarıyla da turistlerin uğrak noktası oluyor

Birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezleri, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve kar kalitesiyle öne çıkan Erzurum, kaplıcalarıyla da turist çekiyor.

Kaplıcalarda her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Erzurum'un Aziziye ve Pasinler ilçelerindeki tesislerde bayramda yoğunluk bekleniyor. İki ilçede hem özel hem de belediyelerin işletmesindeki 4 tesiste, yaklaşık 400 yatak kapasitesi bulunuyor.

Devlet destekleri ve belediye yatırımları ile termal turizmin gelişmekte olduğu kentte sodyum ve bikarbonatlı, sıcaklığı 39-45 derece arasında değişen kaynak suyu için çalışmalar devam ediyor.

Yeni açılan tesisler, oteller ve var olan otellerin termal turizme entegre olması gibi birçok alanda çalışmalar sürerken, kentteki önemli termal tesislerin bulunduğu ilçelerde bayram hazırlıkları tamamlandı.

Ramazanda genellikle bakım ve tadilat için kapatılan kaplıcalar, Ramazan Bayramı tatilinde kente geleceklerin uğrak noktası olacak.

"Bayram sezonu için de tam doluluk oranına ulaşmış durumdayız"

Kentteki termal potansiyelin önemini vurgulayan Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki bir termal tesis ve otel işletmecisi Seda Tamer Öztürk, şöyle devam etti:

"Kış sezonunda da otelimizde doluluk oranımız yüzde 100'dü. Bayram sezonu için de tam doluluk oranına ulaşmış durumdayız. Hem yerli hem yabancı turistler geliyor. Bizi tatmin eden bir süreç geçiriyoruz. Günübirlik termal ziyaretleri de bekliyoruz. Aldığımız bilgilere göre diğer termal tesis ve termal otellerin de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bu durumdan memnunuz."

Şehir dışı ve şehir içinden birçok misafirin ağırlanacağını ifade eden Öztürk, bölgeye gelen tatilcilerden genellikle çocukların su parkını (aquapark), orta ve yaşlı kesimin termal havuzları tercih ettiğini belirtti.

Öztürk, "Şehrimizde termal turizm potansiyeli çok fazla. Biz de yatırımlarımızı termal alanda büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aquaparkla beraber termal kısmını öne çıkarıyoruzKış turiz" dedi.

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