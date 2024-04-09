Mimar Sinan'ın eserleri çağları aşıyor

Trakya'nın farklı şehirlerinde bulunan Mimar Sinan eserleri, mimari açıdan önemli bir mirası temsil ediyor.

Edirne'den Tekirdağ'a ve Kırklareli'ne, Sinan'ın eserleri adeta birer anıt niteliğinde. Her bir eser, döneminin mimari zenginliğini ve estetik anlayışını yansıtıyor.

Başyapıt Selimiye

Edirne'deki Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın en ünlü eserleri arasında yer alıyor ve Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. 1575 yılında tamamlanan bu muhteşem cami, Mimar Sinan'ın ustalığının en belirgin örneklerinden biri.

UNESCO'nun 2011'de ilk kez bir camiyi kültürel eser listesine almasıyla dünya çapındaki ünü daha da artan cami, barındırdığı özellikleri ve ihtişamlı yapısıyla dikkati çekiyor.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sennur Akansel, Edirne'nin en önemli anıtsal eseri Selimiye Camisi'nin kentin silüetini taçlandırdığını söyledi.

Selimiye'nin teknik mükemmelliği, boyutları ve estetik değerleriyle döneminin ve sonraki zamanların en muhteşem eseri olduğunu belirten Akansel, "Osmanlı mimarlığının en değerlilerinden ser mimar Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri Selimiye Camisi mimarlık sanatının da en görkemli eserlerinden biri ayrıca insanın yaratıcı dehasının da başyapıtı olduğu bilinmektedir" dedi.

Mimar Sinan'ın cami mimarisinde en mükemmel çözüme Selimiye Camisi'nde ulaştığını ifade eden Akansel, Selimiye'nin Sinan'ın hayatı boyunca deneyimledikleri ve denemelerinin oluşturduğu bir başyapıt olduğunu kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

"Kentin simgesidir"

Selimiye Camisi'nin Edirne'yle bütünleştiğini anlatan Akansel, şunları kaydetti:

"Selimiye Camisi denilince Edirne, Edirne denilince Selimiye Camisi aklımıza gelir. Kentin simgesidir, en çok turist çeken noktalardan biridir. Kültürel eser listesine girdikten sonra ziyaretçi sayısında da artış görülmüştür. Yapılan istatistiklere baktığımızda yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu aşmıştır. Ziyaretçilerin kente gelmesi ve camimizi ziyaret etmesinin yanında kentin ekonomisine de büyük getiri sağlamaktadır."

Akansel, camide devam eden restorasyonun gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Mimar Sinan'ın Selimiye Camisi'nin yanı sıra hem Edirne'de hem de Trakya'da birçok eser yaptığını belirten Akansel, "Tarihi köprüler, çarşılar, camiler mevcut. Buda bizim kentimizin Sinan eserleri açısından zengin olduğumuzun bir göstergesidir" diye konuştu.

Mimar Sinan'ın Edirne sınırları içerisinde 13 eseri yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki eserleri

Mimar Sinan'ın Tekirdağ'da 2 önemli eseri bulunuyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından denize hakim bir tepede 1547-1553 yıllarında Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Camisi, tek şerefeli minaresi, 5 sütunlu şadırvanı, geometrik motiflerle bezenmiş kapı ve pencereleriyle dikkati çekiyor.

Marmaraereğlisi ilçesindeki Cedid Ali Paşa Cami, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından Cedit Ali Paşa tarafından 1565 yılında Mimar Sinan'a inşa ettirildi.

Cedid Ali Paşa Camisi de ziyaretçilerin ilgisini çeken Mimar Sinan eserleri arasında.

"Tekirdağ’a gelenlerin birinci uğrak noktası olan Rüstempaşa Camisi simgedir"

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Mimar Sinan eserlerinin kentin simgesi olduğunu dile getirdi.

Rüstempaşa Camisi'nin Osmanlı döneminin en önemli eserlerinden birisi olduğunu aktaran Hacıoğlu, "İnanç turizmi bakımından da Tekirdağ’ın en önemli camisi. Tekirdağ’a gelenlerin birinci uğrak noktası olan Rüstempaşa Camisi simgedir. Yaptıran içinde, yapan içinde bulunduğu konum bakımından da simgedir. Marmaraereğlisi'ndeki Cedid Ali Paşa Camisi'de çok ilgi çeken diğer camidir. Bu camiler aynı zamanda Osmanlı mimarisini de yansıtıyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Sinan bir dehadır"

Hacıoğlu, Mimar Sinan'ın dünya mimarlık tarihinde gelmiş geçmiş en büyük usta olduğunu ifade etti.

Mimar Sinan'ın bir deha olduğunu belirten Hacıoğlu, "Bu ustanın elinin değdiği çeşme, köprü, cami, han ve hamamlar hep inceleme konusudur. Mimar Sinan bu konuda dehadır ve onun bazı sırları hala çözülememiştir. Mimar Sinan Osmanlı döneminde dünyada mimarlık üslubunu değiştirmiştir. Mimaride yeni bir çığır açmış, yeni bir tarz oluşturmuştur. Bu tarzda yaptığı bütün eserler yerli yabancı bütün mühendislerin ilgi ve inceleme alanıdır. Mimar Sinan'ın Tekirdağ’da da eserinin olması bizim için sevindiricidir." diye konuştu.

Mimar Sinan'ın Kırklareli'nde ustalık eseri köprü ve camileri dikkat çekiyor

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Mimar Sinan'ın Kırklareli'ndeki eserlerinin dikkati çektiğini söyledi.

Mimar Sinan'ın kentte birçok eserinin bulunduğunu ifade eden Şen, bunların başında cami ve köprülerin geldiğini kaydetti.

Mimar Sinan'ın Selimiye'yi inşa etmeden 20 yıl önce 1555 yılında inşa ettiği Babaeski ilçesinde Cedid Ali Paşa Camisi ile 1570 yılında inşa edilen Lüleburgaz ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin halen ihtişamını koruduğunu ifade eden Şen, Mimar Sinan eseri köprülerinde asırlara meydan okuduğunu dile getirdi.

16. yüzyıl eserlerinden Alpullu ile Sokullu Mehmet Paşa köprülerinin de asırlara meydan okuduğunu anlatan Şen, Mimar Sinan eserlerinin görülmeye değer olduğunu sözlerine ekledi.​​​​​​​