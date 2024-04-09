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Türkiye
TRT Haber 09.04.2024 13:30

Devir teslim töreninde YRP'li eski başkan MHP'li milletvekilinin üzerine yürüdü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden aday olan ancak seçilemeyen Birol Şahin, görevi devrederken ihraç edildiği MHP'nin milletvekilinin üzerine yürüyerek küfürler savurdu.

Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde belediye başkanlığı devir teslimi güçlükle tamamlandı.

Yeniden Refah Partisi'nden aday olup seçilemeyen eski belediye başkanı Birol Şahin, konuyu MHP'den ihraç edilmesine getirdi.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, sözlerine itiraz etti. Bunun üzerine sinirlenen Şahin, yerinden kalkarak küfürler ederek milletvekilinin üzerine yürüdü.

Makam odasındakilerin araya girmesiyle ikili sakinleştirildi.

Birol Şahin, MHP'den belediye başkanı seçilen Eftal Altundal'a görevi çiçeksiz devretti.

Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Mart 2020'de MHP'den ihraç edilmişti.

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Düzce MHP Yeniden Refah Partisi
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