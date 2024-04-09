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Türkiye
İHA 09.04.2024 12:46

Mezarlıktaki sahte hocalar 'Kur'an' sınavına takıldı

Ramazan Bayramı arifesinde Asri Mezarlık'ta yoğunluk yaşanırken, dua okuyarak para kazanmak isteyen sahte hocaların önüne geçmek için denetim gerçekleştirildi.

Mezarlıktaki sahte hocalar 'Kur'an' sınavına takıldı

Merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık'ta Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk yaşandı.

Mezarlık cami imamı ve güvenlikleri, mezar başında para kazanmak isteyen sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi.

Mezarlıktaki sahte hocalar 'Kur'an' sınavına takıldı



Denetimlerde elinde Kuran-ı Kerim ile dolaşan şahıslara tek tek önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu. Dua ve Yasin Suresi'ni yanlış okuyan sahte hocalar mezarlık dışına çıkartıldı.

Sahte hocalardan biri olan Fadil Zaluk, yanlış okuduğu için mezarlık dışına çıkartıldığını ancak doğru okuduğunu iddia etti.

Mezarlıktaki sahte hocalar 'Kur'an' sınavına takıldı

Ancak bir diğer ziyaretçi olan Coşkun Umay, denetimlerin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, sahte hocalara karşı daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Mezarlıkta ziyaret gerçekleştiren İsmet Kocabey ise önceden kart verildiğini ancak şu anda böyle bir uygulamanın olmadığını ifade ederek, kart verilmesinden yana olduğunu belirtti.

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