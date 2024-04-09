Adana Sabancı Merkez Camii'nin şifreleri

Seyhan Nehri'nin kıyısında ve tarihin kesiştiği noktada bulunan Adana Sabancı Merkez Camii, heybetli duruşu ve görkemli yapısıyla adından söz ettiriyor.

İhtişamı ile büyüleyen Adana'daki Sabancı Merkez Camii'nin her bir köşesi farklı şifrelerle dolu. Bu şifrelerden biri de minareleri. 99 metrelik 6 minare Allah'ın 99 ismine karşılık geliyor. 16 şerefe ise Türk tarihindeki 16 Türk devletini temsil ediyor.

Caminin girişinde bulunan 8 kapı cennetin 8 kapısını temsil ediyor

Caminin mimarisinde birbirinden ilgi çekici sır ve şifreler bulunuyor.

6 kubbe imanın 6 şartını, 40 pencere bir günde kılınan 40 rekat namazı işaret ediyor. Ana kubbe etrafında bulunan 4 yarım kubbe ise 4 büyük kitabı simgeliyor.

Caminin girişindeki 8 kapı da cennetin 8 kapısını ifade ediyor.

Osmanlı Türk medeniyet mimarisinin zirvelerinden biri olan İznik çinisi de bu camide bulunuyor. Bunun yanı sıra kıble tarafında bulunan ve üzerinde ayetler olan dört pano ise dünyanın en büyük cami panoları olma niteliğini taşıyor.

28 bin 500 kişilik kapasiteye sahip

Minbere 23 basamakla çıkılıyor. Bununla da Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in 23 yılda indirilmesine atıf yapılıyor.

Tavan işlemeleri ve süslü mihrap detayları büyüleyici özelliğe ile karşımıza çıkıyor.

Adana Sabancı Merkez Camii 28 bin 500 kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Haber: Betül Eser

Kamera: Çağlar Öztürk

Kurgu: Onur Söğüt