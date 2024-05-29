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Türkiye
AA 29.05.2024 23:46

Pasta imalathanesinde tüp patladı

Şırnak'ta bir pasta imalathanesinde tüp patladı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pasta imalathanesinde tüp patladı
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet Mahallesi Orman Caddesi'nde bir pastaneye ait imalathanede mutfak tüpünün patlamasından kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın imalathanede hasara yol açtı.

Pasta imalathanesinde tüp patladı

Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürü Reşit Üstün, gazetecilere, gelen ihbarın ardından 8 personel ve 3 araçla yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldığını anlatan Üstün, imalathanenin kapalı olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirtti.

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