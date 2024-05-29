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Türkiye
AA 29.05.2024 22:52

Sahte basın kartı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Antalya'da para karşılığı sahte basın kartı, basın trafik kartı ve polis telsizi sattıkları tespit edilen 6 zanlı tutuklandı.

Sahte basın kartı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bazı kişilerin para karşılığında sahte basın kartı, sahte basın trafik kartı ve polis telsizi sattığını belirledi.

Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik ve "5809 sayılı Haberleşme Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce 27 Mayıs'ta yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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