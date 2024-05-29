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Türkiye
AA 29.05.2024 22:01

Bitlis'te 3 araç kaza yaptı: 5 yaralı

Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri polis memuru 5 kişi yaralandı.

Bitlis'te 3 araç kaza yaptı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Kent merkezindeki Batarya Kavşağı'nda, Abit Amat'ın idaresindeki minibüs, polis memuru İsrafil İnce'nin kullandığı ve Mehmet Nursait Ergin'in yönetimindeki otomobillerle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada polis memuru İnce, diğer araçlardaki 3 kişi ile kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla açıldı.

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Bitlis Trafik Kazası
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