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Türkiye
AA 29.05.2024 20:48

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşların evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli, nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
[Fotograf: AA]

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde, İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin ellerinde sahte belgeler, antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu, şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına yönelik iddiaların sosyal medyada paylaşıldığının gözlendiği belirtildi.

Nüfus müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşların, kimlik kartı başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, kişilerin veya yakınlarının talebi üzerine mülki idare amirinin izni doğrultusunda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinin adreste nüfus hizmeti sunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için nüfus müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşlarımızın evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli, nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep etmeleri, sahtekarlıklara karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları, böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir."

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Dolandırıcılık İçişleri Bakanlığı Nüfus Kimlik Sahte Kimlik
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